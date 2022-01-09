感測元件大廠台亞半導體（2340）（原名光磊）受到淡季效應及感測元件矽晶圓材料吃緊等因素影響，2021年第四季營收13.66億元，季減24.48%，2021年營收仍創佳績，為61.43億元，年增9.9%。

台亞2021年第四季營收降溫，單季營收13.66億元，季減24.48%，2021年全年營收逾60億元，年增近一成。創下近7年新高，法人估去年全年每股盈餘逾2元，可望為近10多年新高。台亞半導體2021年前三季營收47.76億元，每股淨利1.78元。

光磊已更名為台亞半導體，先前已公告，將透過轉投資公司成立積亞半導體股份有限公司，間接證實日前台亞將切入第三代半導體的市場傳言，並帶動一波強勁的漲勢。

台亞半導體已公布，配合公司營運規畫，決議以間接投資設立100%子公司積亞半導體（股）公司，投資金額定於新台幣3.1億元以內。暫訂英文名稱為ProAsia Semiconductor CorporationPASC。

台亞半導體發言人戴菁甫表示，台亞在化合物半導體領域之產品早已經完成驗證並且出貨，此部分的營收占台亞整體營收比例尚未體現，隨著市場的成熟與需求快速成長，台亞將透過轉投資成立的積亞半導體，宣告正式切入第三代半導體的研發與製造，惟具體將進行開發與製造何類產品，此部分涉及特定的技術產品布局，屬於公司機密目前無法多作說明。