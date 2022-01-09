全球人力資本調研機構Universum最新調查，疫情全球大流行已帶給跨國人力市場極大的改變，隨著邊境封鎖和國際流動性越來越難和不確定，人們因此減少了週遊列國的機會，年輕世代的人才對於外國公司和跨國事業的興趣越來越低，每一次的移動都代表了染疫的風險和隔離期的極高成本。

同樣基於染疫的不確定風險，曾有個案確診者和家人、好友一夕分開，天人永隔。該調查因此發現，疫情促使職場新鮮人重新評估他們對僱主和事業的期望，年輕世代開始考量，需要如此長時間被工作綁住嗎？是否應該更加追求工作和生活的平衡。Universum調研團隊認為，此一趨勢會使得經常處於忙碌的行業，可能會被年輕人才就此排拒。

Universum為總部位於斯德哥爾摩的人資市場大數據品牌機構，目前在60多個國家／地區展開業務，並在巴黎、柏林、倫敦、紐約、新加坡和上海設有區域據點。此項調查從2020 年9月至2021 年5月的十大經濟體中調查超過?221800 名商業、工程和資訊科技即將畢業的學生。詢問受訪學生在考慮未來就業時，哪些僱主特質最具影響力，以及他們最欽佩的僱主品牌。

最新公布的2021 年全球最具吸引力僱主（Worlds Most Attractive Employers）排名顯示，職場新鮮人優先考慮更高的未來收入，僱主的其他特質一點都不重要，而且在疫情不確定下，尋找穩定就業對年輕人才的重要性，急劇上升。

Universum 首席策略師Richard Mosely 說，「在經濟衰退期間，尋求穩定是典型做法」。

疫情隨時擴散下，中大型企業的在家工作（WFH）、異地上班成為主流、且看來會持續進行，員工彼此在線上進行工作交流討論。此項調查得出一項令人意外的結果：虛擬工作方式可能對年輕僱員不利，許多虛擬工作形式的潛在缺點已然浮現。對此，Universum 調研團隊提醒，企業組織人才領導者必須謹慎，避免統一的工作方式，若虛擬工作形式將長治以往，應該要加快調整職務與責任的整合。