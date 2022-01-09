5日深夜，嘉義縣東石鄉三家村台17線一間土地公廟發生槍擊案，監視器拍下開槍打中被害人嫌犯持槍從容離開畫面。（警方提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣東石鄉槍擊案，開槍打中被害人的張姓嫌犯等3人已被羈押禁見。（本報資料照）

嘉義縣東石鄉日前發生一起因土方糾紛引發的槍擊案，綽號「包子」的男子張嘉恩頭部中彈，而涉入此案、綽號「紅點」的退休侯姓刑警8日遭警方拘提到案，依殺人、槍砲等罪移送嘉義地檢署。檢方複訊後，今（9日）凌晨依所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有串證、湮滅證據、逃亡之虞，向嘉義地院聲請覊押禁見侯姓退休警。

54歲侯姓退休刑警供稱，擔任警察期間曾查獲「包子」非法持有槍械送辦，雙方因此有了嫌隙，退休後經營土方生意，日前談判時是因「包子」先挑釁且開槍，員工張男才反擊。

檢警調查，雙方結怨已深，加上案發前張嘉恩持槍登門要脅、嗆聲，相約談判時在土地公廟「巧遇」卻擦槍走火下，兩派人馬持槍駁火，「包子」張嘉恩中彈，由救護車送嘉義長庚救治，一度命危。長庚醫院指出，張男右側太陽穴貫穿槍傷，子彈卡在腦內，傷勢嚴重，無法開刀取出腦部子彈，8日因張男已腦死，家屬辦理出院手續將其帶回家。

侯姓退休刑警8日上午9點多遭警方拘提到案，他供稱退休後和友人投資土方廢土工程，東石有許多低窪處需要土方回填，卻有很多不肖業者夾雜垃圾填入，大賺黑心財，自己合法經營卻擋到別人財路，簽下案子後，遭張嘉恩破壞機具、砸車等，後因談不攏才相約談判。

侯男表示，事發當天雙方相約晚上在台61線底下談判，他與員工張男先開車過去勘查，卻與對方人馬在土地公廟巧遇，「包子」突然開槍，員工張男也開槍反擊，自己本能反應趴在地上閃躲子彈，不曉得共開了幾槍，對方車子迴轉時，趁機開車離開現場。