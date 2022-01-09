新北警蘆洲分局規劃「防制酒駕」專案勤務，以有效防制酒駕事故，確保民眾生命與財產安全，展現政府「酒駕零容忍」的執法決心，期間編排高強度、高密度封閉式路，讓酒駕行為無所遁逃；同時針對轄內各餐飲店、娛樂場、釣蝦場、薑母鴨等提供酒精飲料場所，宣導「喝酒不開車」、「指定駕駛」、「酒後代駕」觀念，提醒駕駛人切勿抱持僥倖酒後駕車上路，勿挑戰警方打擊酒駕的決心。

蘆洲警分局執行「防制酒後駕車大執法」勤務，針對轄內易肇事路段易飲酒場所周邊道路，加強取締酒駕、闖紅燈等重點違規事項，更於111年1月4日由德音派出所楊副所長帶班於轄內五股區成泰路一段查獲民眾陳00酒後駕車，酒測值達0.38mg／L，除違反道路交通管理處罰條例外，更已達刑法公共危險罪之規範，依規定偵辦移送，陳民於羊肉爐餐廳飲酒後仍騎車返家，為了貪圖2分鐘車程的方便，進而犯下酒駕大錯，不僅荷包大傷，相關吊扣駕照及刑事案件更是付出慘重代價。

蘆洲警分局呼籲民眾，切勿以身試法酒後駕車，酒精對人體的反應能力影響是相當高的，有時只因為些微的失神便容易造成危险，民眾只要接觸酒精的飲品或食品，或是在餐宴中可能會飲酒，請多利用指定駕駛或搭乘大眾交通工具，切勿輕忽酒駕嚴重性，更勿存僥倖心理，絕對不要自己開車。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障