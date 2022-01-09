去年甫成立的五股幸福棧，在滿周年的歲末之際發起寒冬送暖暖心關懷活動，現場提供200份由幸福棧發起五股在地愛心人士一同捐助的幸福物資箱以及台灣幸福基金會為弱勢家庭準備200份幸福暖心鍋物，現場除了熱鬧非凡外籌備活動過程中更是充滿許多令人感動的故事

新北市議員同時也是台灣幸福基金會董事長的陳明義表示，今年的寒冬送暖是服務處結合「台灣幸福基金會」及「五股幸福棧」第二年舉辦的關懷系列活動，去年正值霸王級寒流來襲，「五股幸福棧」提供了100台電暖爐給當地的弱勢家庭及長輩，今年更是擴大送暖關懷的對象，準備了200件防寒羽絨外套並採購200份的千葉高級圍爐火鍋，讓被關懷者暖心更暖胃。

當天除了幸福棧的關懷活動外，現場也有五股首次推出的年貨大街以及毛小孩打預防針的活動，陳明義說以前大家習慣在過年前到迪化街採買年節的應景食物，今年服務團隊發想直接將年貨大街搬到五股來，讓大家不用再專程跑一趟就可以輕輕鬆鬆買好買滿。

另外，隨著新冠疫苗接種的覆蓋率逐漸普及，陳明義認為毛小孩的預防針更不能忽略，所以特別邀請新北市政府動保處下鄉就近為五股的毛孩們施打狂犬疫苗，讓主人毛孩都有保護力，一起安心過好年。