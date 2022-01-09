火爆場面曝光！醉男吐在車上清潔費用喬不攏 小黃司機、乘客街頭開打

桃園市蘆竹區於8日深夜，有8名男女分別搭乘2輛計程車前往大古山福山宮前要看夜景，不料1名男子在路途中酒醉嘔吐，司機要求要付車輛清潔費，雙方有口角爭執，最後演變成推擠衝突，受傷的司機已提出傷害告訴。蘆竹警分局表示，全案已移請桃園地方檢察署偵辦。

34歲的陳姓計程車司機載著林姓男子與其他3名友人，欲前往目的地大古山福山宮，途中林姓男子酒醉嘔吐，陳姓司機便向其他3名同車乘客要求支付車輛清潔費用，不過雙方協調未果而發生口角，最後還演變成推擠衝突。

警方表示，推擠過程中陳姓司機被對方推倒在地，膝蓋部位有輕微擦傷，蘆竹警分局在8日晚間9點41分獲報後，隨即派遣快速打擊部隊並在5分鐘內迅速到場，並將正在吵架的雙方隔離，待雙方情緒冷靜後，林男也對造成眾人困擾而感到愧疚，並向員警道歉。

員警隨後將陳姓司機等人帶回派出所釐清案情，受到輕傷的陳姓司機目前已提出傷害告訴，全案已移請桃園地方檢察署偵辦。

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