清華大學、北京大學被視為大陸最優秀的學生，就業動向深受市場關注，近期陸續發布2021年畢業生就業品質年度報告，透過簽署三方就業單位的所屬行業分布來看，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業吸引力不減，在清北的大學、碩士生就業中排名第一，主要是華為、騰訊、美團等公司。但金融領域的就業比例卻出現下降，以清大為例，金融業罕見跌出前三。

從單位所屬行業來看，2021年到金融業就業的清華學子包含大學與碩博畢業生共446人，就業比例為12.2％。在行業分布來看，上述兩項指標排在第4位，較往年出現下滑。

再看到北大的金融業就業情形也有類似變化。從《北京大學2021年畢業生就業品質年度報告》觀察就業行業分布，往金融業就業的北大碩士生也有明顯減少，2021年占比為22.88％、行業排名第2位。但回顧2019年則是28.15％、行業分布第一。

金融業是否真的就業吸引力下降？業內人士認為要看到具體的細分行業。以證券業為例，2021年證券從業人員數量增長，重回34萬人大關，像是中信證券及中金公司2021年均增員超過2000人。

另一值得關注的變化是，清大從事教育行業的人數出現翻倍成長。2021年包含大學與碩博畢業生共788名畢業生前進教育領域就業，人數規模比上年度大增81％。