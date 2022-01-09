桃園機場新冠肺炎疫情擴散，加上春節前夕北漂民眾返鄉，全台陷入交叉感染的恐慌，中央宣布提前施打第3劑加強保護力，台南市連兩天出現搶打潮。台南市立文化中心臨時加開接種站，8日出現近500人超乎預期，9日再成長至705人，其中528人施打第3劑。

春節前夕，北漂民眾陸續返鄉，南台灣民眾儘管多數完成2劑疫苗施打，仍擔心南北人口移動，新病毒會造成突破性感染，許多民眾希望在農曆過年前完成第3劑施打，增強抗體。

因應第3劑搶打潮，台南市衛生局同時拚疫苗接種率提升，8日在新營區衛生所與台南市立文化中心加開臨時接種站，9日在麻豆衛生所與台南市立文化中心繼續設立臨時場，兩場都吸引爆量民眾。

台南市立文化中心持續2天臨時加開BNT疫苗接種站，9日人潮比8日更多，一早就出現大批民眾排隊，人潮沿著走道一路蜿蜒，多數民眾衝著打第3劑而來，頻頻詢問現場人員，確認前1劑施打間隔日數符合施打條件。第1、2劑施打者反而占少數。

除了台南市衛生局加開的疫苗接種站，地方各診所也出現第3劑預約與排隊施打潮，台南市衛生局強調疫苗充足，民眾可分散時間前往施打。