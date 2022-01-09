日職阪神虎隊9日宣布，台灣左投陳偉殷已在8日抵達日本，離美前、赴日後的新冠肺炎檢測皆為陰性，目前已展開隔離，接下來就要迎接即將到來的春訓。

陳偉殷去年改披阪神球衣，與阪神簽下一紙2年400萬美元合約，但去年球季表現並不理想，還飽受傷勢所苦，一軍只留下2場出賽紀錄，拿下1勝0敗、自責分率3.86。

球季結束後陳偉殷並未返台，而是到美國的家中進行修養與訓練，日前他也透過社群媒體向外界更新近況，表示左肩傷勢一直朝著好的方向進行，他也許下新年願望，除了希望各位都能快樂、平安、健康以外，也希望自己能夠完全燃燒，回到球場幫助球隊拿下勝利。

今天阪神球團宣布，陳偉殷已在昨天抵達日本，且在離美前、赴日後的2次新冠檢測中皆為陰性，目前已展開隔離，要趕上2月1日展開的春訓應沒問題。陳偉殷也是第一位抵達日本的洋將，今年是他與阪神的合約年，他也要力拚再起，並挑戰美日職生涯通算100勝里程碑。