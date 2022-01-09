中二選區立委補選9日上午8時開始投票，截至中午12時，投票率達36％，今天台中地區天氣晴朗，場邊相關人員推估到下午4時投票率可望達到54％，不排除高於去年底陳柏惟罷免案投票率51.72％，與四項公投的投票率42％相比，民眾出門投票踴躍度大增。
中二選區立委補選，包括沙鹿、大肚、烏日、龍井、霧峰等5個行政區，共計設置258個投開票所。
今日一早很多民眾出門投票，據場邊人員觀察，5個行政區的投票率，至中午12時預估，龍井38.25％、大肚38.5％、烏日34％、霧峰區38％、沙鹿區36.5％。
與4大公投投票率相比，當時中二選區公投投票率上午10時14.5％，12時25.5％，至下午4時42％，今日中二選區補選投票率，上午10時約為17％，中午12時36％，推估到下午4時投票率可望達到54％，可能會高於去年底陳柏惟罷免案投票率51.72％。
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