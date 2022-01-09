新竹市政府為讓浪浪被認養後能得到更好醫療照護，除幫待認養動物完成驅蟲、疫苗注射及絕育手術外，去年10月起更試辦認養浪犬加碼送首年免費寵物保險，推出後大獲好評，市府決定今年持續辦理，並將適用範圍加碼擴大至成年浪貓。

新竹市動保所長楊家民指出，民眾想飼養犬貓常會有優先選擇品種動物的迷思，其實米克斯犬貓不僅外觀帥氣可愛，相較於名貴品種犬貓還具許多優勢，例如有絕佳的抵抗力對抗疾病，且對飼主忠心耿耿。

他表示，曾有飼主分享，家中養了2隻品種犬及1隻在收容所認養的米克斯犬，有次飼主吃東西嗆到倒臥客廳地板無法起身，只有米克斯一直守護在身邊形影不離，並用叫聲喚來幫手才保住一命，可見米克斯犬是人類最忠實的朋友及家人。

動保所指出，市府今年特別推出2022年療癒系浪浪月曆，有別往年新竹風景照，改以收容的貓狗浪浪為主題，獲廣大網友迴響並成功送養許多毛孩，盼透過持續推廣認養，讓認養浪浪成為潮流風氣。

新竹市動物保護教育園區目前收容約180隻浪犬、60隻浪貓，園區特別制訂嚴謹的認養規定，民眾須年滿20歲，未滿20歲民眾需由成人陪同並共同完成飼主責任教育課程。

在申請認養過程中，工作人員會與民眾先訪談，了解飼養動機、家中環境條件，提醒現有毛孩也需完成寵物登記與疫苗預防注射等審核程序，並確認不是動保黑名單，經過1周冷靜期並待審核通過後，才可挑選最適合自己的毛寶貝，動保所後續也會進行追蹤訪問，以確保毛孩受到良好照顧。

市府產發處長張力可表示，寵物保險計畫適用的毛孩，可享有1年內看病門診、住院及手術醫療費用補償、侵權責任保險、寵物遺失協尋廣告費用等保障，近來國內發生2起比特犬攻擊民眾事件，更突顯出保險的重要性，其中侵權責任最高可提供100萬元的保障，提醒民眾飼養寵物應善盡飼主責任，一起提升動物醫療照護，響應認養代替購買及終身照護不棄養的目標。