大陸47歲知名女星周迅，去年結束6年婚姻後，日前被人拍到與小她13歲的馬賽克樂隊吉他手卓越一同回飯店，隨即傳出熱戀ing，雖兩人對此始終低調不做回應，但近日卻再度被拍到一同出現在周迅的老家附近，甜蜜互動幾乎證實了兩人的感情。

周迅於2020年宣布與大5歲的美籍華裔演員高聖遠離婚後，終於在近日也傳出戀情。在網友這幾日所瘋傳的影片中，可以看到一名戴著米色帽子、黑色口罩及灰色的大衣的女子與站在一旁的男子，一同現身衢州一間飲料店買飲料。而兩人雖將帽子及口罩戴好戴滿，但過程中女方不時將手提起，指向前方的飲料菜單，被網友認出就是周迅本人，一旁的男子脫下口罩也被認出就是卓越，兩人還疑似穿著情侶裝，瞬間羨煞不少人。

不過，兩人究竟為什麼會一同出現在衢州，有不少人懷疑應該是周迅打算帶新歡回去見長輩及其他家人，認定了這段戀情，因此網友看到後紛紛留言「好甜啊」、「這麼快就要見家長了嗎？」、「看來卓越很得周姐的芳心」、「這打扮不看臉也知道是周迅」、「周姐可以準備公開灑糖了」、「平凡的幸福」。

事實上，周迅與卓越自從在綜藝節目《樂團的夏天2》相識後就越走越近，除了去年10月被拍到周迅現身馬賽克樂隊在南京所舉辦的演唱會上外，日前也被拍到兩人吃飯時互相幫對方夾菜、牽手回飯店的甜蜜畫面，如今一同現身老家讓外界猜測兩人的感情已相當穩定。

周迅近日帶小13歲新歡回老家，影片被網友公開。（圖／微博@扒圈有魚）