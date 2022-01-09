桃機遭Omicron攻陷，指揮中心急開放18歲以上接種第三劑疫苗，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，目前的新冠疫苗都是針對原始病毒株，而不是Delta或Omicron變異株，因此保護力不佳，若真的要打第三劑，最不建議選AZ，因為AZ是抗體反應最低，施打後又要承擔一定程度的副作用。

謝宗學今（9）日於個人臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》指出，最近許多人在問「是不是一定要打第三劑？打哪一個廠牌比較合適？」他認為目前市面上的新冠疫苗皆是針對原始的病毒株，而不是Delta或Omicron變異株，雖然施打後對減少重症或死亡率都有不錯的效果，但保護力不佳，特別是對Omicron，打滿兩劑後仍有很高機率遭到突破性感染，即便打了第三劑也是如此。

謝宗學建議，第一線防疫人員、高風險接觸者或想得到較好保護力的人，接種第三劑追加劑，可以mRNA疫苗（莫德納、輝瑞／BNT）或高端為主。想得到較高抗體，又可承擔較高副作用的人，則可以選擇mRNA疫苗；不想承擔風險、較高副作用，但可接受較低抗體的人，就可以選擇高端。

謝宗學說，追加劑中最不推薦腺病毒載體的AZ，因為AZ的抗體反應最低，施打後又要承擔一定程度的副作用，特別是前兩劑打AZ的人。

謝宗學強調，大家一定要打滿兩劑新冠疫苗，對於降低重症、死亡率都有明顯的好處，但目前研究看來，第三劑追加劑的好處，並沒有前兩劑基礎劑那麼明顯、那麼絕對。