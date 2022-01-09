材料-KY(4763)絲束和醋片需求持續強勁，加上醋酐開始出貨，2021年12月單月營收為新台幣2.77億元，年增20%，為歷史新高。全年累計營收為新台幣27.15億元，較2020年成長15%，再創歷史新高。

展望2022年，由於貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，而地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序，除絲束可望持續受惠外，材料-KY看好醋片在中國大陸的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。

材料-KY目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥，今年有新的絲束產能規劃，加上去年第四季增加新的醋片產能，且醋酐已開始批量出貨，預期2022年將是「如虎添翼」的一年，營收成長可望為上市以來最佳。

就產能規劃方面，絲束廠年設計總產能目前為16000噸，因應未來絲束需求與營運成長材料-KY擬將現有絲束廠廠區施以整頓清出空間以備擴充產線，目標今年上半年度新增4000噸絲束產能。