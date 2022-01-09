康復巴士司機小林2020年間單獨搭載重度身心障礙的小美時，竟起歹念開往人煙稀少處襲胸猥褻，小美尖叫拒絕，他得逞後塞千元鈔票說：「這是祕密，不可以說」，事後，小美與家屬報警。他否認性侵，辯稱有給錢，是「性交易」，法官以小美心智缺陷根本不懂「性交易」意義，大叫即是反抗，依加重強制猥褻罪判刑4年，仍可上訴。

小林受雇某財團法人基金會，擔任中市身心障礙者小型復康巴士司機，在2020年4月15日早上7時許開巴士到小美家，要載她去社福機構上課，小美罹患重度身心障礙，且單側手腳行動不便。途中小林趁她弱勢竟起色心，將車開往人煙稀少的高速公路高架橋下，下車開後車門，解開小美的安全帶動手襲胸猥褻，小美尖叫拒絕。

小林得逞後拿出千元紙鈔塞進小美的皮包，並說：「這是祕密，不可以說」。事後，還若無其事載小美去上課，小美心情低落中午透過通訊軟體LINE向男同學吐露，同學驚覺事態嚴重通報老師。

社福機構幹部找來雙方及家屬到場進行模擬調查，但小美無法順利陳述被害過程，小林提供的行車紀錄器影像也查無相關事證，小美家屬在2周後報警。

小林才向社福機構坦承，有摸小美，但辯稱他長期付錢，兩人是「性交易」及「包養」關係。他在警訊時承認強制猥褻，但辯稱事前就向女方說，有錢給她，是付錢後才摸。小林在法庭時則說，因小美說需錢買東西，他才停車，並詢問千元夠嗎？見小美低頭，他才出手摸胸。

小美則指控，遭小林襲胸猥褻性侵，她推開、打他，還亂丟車上的東西，可能不夠大力，他還繼續，她就尖叫說「不要」。

根據醫院的精神鑑定報告，小美的心智年齡約在13歲至14歲，片面了解性行為及抗拒能力，但明顯無法理解金錢交換的「性交易」的意義。台中地院法官審酌小林利用駕駛復康巴士機會，侵害弱勢女子身體性自主權，犯後，一再以有付錢為由意圖引導成是雙方合意的「性交易」，讓被害人蒙受更大打擊，考量雙方已和解，依利用駕駛供不特定人運輸之交通工具機會，對身體障礙、心智缺陷之人犯加重強制猥褻罪，判處有期徒刑4年。