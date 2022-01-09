琳誼線上演唱會邀來魏嘉瑩助陣。（相映國際提供）

琳誼與席惟倫在線上演唱會合唱。（相映國際提供）

琳誼Ring昨晚（8日）攜手LINE MUSIC舉辦「在春暖花開之前」線上演唱會，演唱會祭出許多驚喜歌單與橋段，首位登場嘉賓是席惟倫，2人合唱〈寫一首歌 寫你我爾爾〉，先前已在網路推出的翻唱歌曲，這次終於在這重要舞台合體，琳誼特別感謝，「謝謝妳把自己公開唱歌的初體驗獻給我，希望以後還能一起唱歌」；第二位嘉賓則邀來好友小魏魏嘉瑩助陣，兩人私下熟稔、舞台上好默契，這次選唱〈藍色眼睛〉、〈要怎麼告訴你我多喜歡〉，彩排時因為雙方太熟，唱到「要怎麼告訴你我多喜歡」時忍不住頻頻笑場。

她分享心情：「這場演唱會是我出道後的第一場，集結了我以前翻唱的作品、創作，想讓大家更了解我在想什麼，也希望我的作品可以陪伴著大家度過開心、難過的時候。」也歡迎粉絲準備零食邊看演唱會邊吃，「因為一般在場館裡看演唱會都是禁止飲食的」。

演唱會壓軸曲目，是讓更多人聽見進而認識她的《俗女養成記2》的插曲〈蚵仔麵線〉，收工後她回到公司大嗑美味烤鴨作為慶功犒賞，至於農曆過年有什麼計畫？她說：「我放鬆的方法就是睡到自然醒，農曆年假可能還是待在家，趁放假時再多寫一些作品。」也預祝粉絲們新年快樂，發片後她奠定高人氣，從年末到1月的商演突破20場，緊接尾牙春酒工作邀約不斷，琳誼期許努力把表演做到最好。