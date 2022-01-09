苗栗縣議長鍾東錦到場勉勵與祈福。（李京昇攝）

以拍攝宮廟鄉野奇談聞名的長青電視劇《戲說台灣》，即將拍攝新戲「姜太公傳奇」，劇組9日前往苗栗姜太公中部道場客家大院舉行開鏡典禮，苗栗縣議長鍾東錦、陽明山姜太公道場主席羅世新以及地方人士共同祝福拍攝順利。

今天開鏡典禮熱鬧非凡，邀請到澳洲世界大賽榮獲亞軍的客家醒獅團，以精彩演出為典禮拉開序幕，道場與劇組也準備肉脯、肉乾及肉鬆等姜太公專屬供品，讓眾人祈求主神姜太公等眾神明賜福開鏡大吉、劇組拍攝期間平安健康。

戲說台灣製作人林佐岳表示，由於新冠疫情反覆，大家日常生活不斷受到衝擊，因此「姜太公傳奇」劇情構思以除瘟為主軸，希望透過姜太公斬妖魔除瘟神的故事，喚起人們對生存環境的重視，起到宗教安定人心的作用。

劇組團隊出席開鏡典禮代表陣容龐大、卡司堅強，包含導演左孝虎、演員陳威翰、洪淇、何奕東、咚咚、簡家瑋、周孝虹、簡嫙、林文鈞、許定南等人。

林佐岳說，他也時常赴陽明山姜太公道場參拜，進而了解到姜太公道場以七星燈道濟眾生的事蹟，故早已萌生拍攝「姜太公傳奇」的念頭。

在多次與道場主席羅世新溝通爭取，前來客家大院勘景後，發現當地腹地廣大、環境優美，山明水秀，且有兩百年土地公廟、以傳統客家米倉為造型的天地財庫以及古色古香的三合院，非常適合《戲說台灣》拍攝取景，於是求得姜太公應允，促成這樁美事，也很榮幸能為推廣道家文化而貢獻一己之力。

苗栗縣議長鍾東錦則感謝《戲說台灣》劇組團隊，來到客家大院拍戲，他說，自從陽明山姜太公道場進駐客家大院後，去年以宗教元素重新打造桐花季，客家大院已成為全台最大宗教文化旅遊園區，明顯帶動苗栗銅鑼觀光人潮，與在地鄉親共生共贏，為這座山城打響名號。

鍾東錦也期望藉由「姜太公傳奇」，能讓更多人更認識苗栗銅鑼，為觀光注入新活力，活絡地方經濟。