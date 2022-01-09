受到新冠肺炎疫情干擾，全家便利商店(5903)110年合併營收為836.59億元，年減2%，由於農曆年將至，全家表示，因應農曆年前商機，除應景的開運福袋、過年氛圍鮮食陸續推出外，年菜預購亦進入最後衝刺的階段，可望助攻1月業績表現。

儘管全家便利商店110年營運受到疫情干擾，不過12月營收受惠於差異化的鮮食品類產品銷售成長等挹注，單月合併營收達72.6億元，月增3.43%，年減0.05%。

就各業務來看，12月差異化鮮食品類產品銷售顯著成長，APP會員電商「全+1商城」開站後，助攻數位渠道業績向上推升，由於正式入冬，現煮熱飲需求上揚，Let’s cafe首度攜手台灣精品巧克力品牌「畬室」推出熱柚香巧克力飲，私品茶則端出以芋泥牛奶為基底添加三色地瓜圓的話題熱飲，促動整體成長近1成；全家明星商品霜淇淋同樣受惠「畬室」聯名話題強勁，成長1成5。

搶攻歲末宅居聚會商機，自海外獨家引進法國第一冷凍品牌Picard近七十項道地法式美食，覆熱即食兼具視覺與美味的特色，帶動整體冷凍鮮食以及預購業績，較去年成長近5成；再者，全家微波鮮食多箭齊發的聯名策略持續奏效，去年12月聯名永豐餘、山海樓推出溫沙拉、粥品湯品等溫暖型冬季鮮食，加上既有常銷的鼎泰豐、屯京拉麵等，並輔以會員APP新增「聯名地圖」的便利搜尋服務，皆令各品類業績提升。

至於展店計畫亦依原事業計畫進行，110年12月店舖數較上月增加9家，截至月底共達3980家。

展望1月，全家表示，農曆年將至，為把握農曆年前商機，除應景的開運福袋、過年氛圍鮮食陸續推出外，年菜預購亦進入最後衝刺的階段，皆可望助攻業績表現。