國民黨副發言人楊植斗日前為了四大公投案絕食200小時，事後也積極為罷免林昶佐及中二立委補選宣傳，昨（8）日他就在臉書表示，在絕食200小時後身體有了驚人變化，提醒粉絲切勿輕易嘗試。

台中立委補選、罷免林昶佐投票都在今日登場，昨天的選前之夜藍綠都卯足全力衝刺，楊植斗除了常常在網路上分享自己的看法外，昨也親自前往現場參與。事後楊植斗在臉書表示，他在台下遇到中廣董事長趙少康，對方也不忘關心自己的身體。

楊植斗透露，除了告知身體狀況一切都好外，也提到自己在絕食200小時後，感覺身體的細胞急著把熱量抓起來，讓他變成易胖體質，因此勸大家「別輕易嘗試」。

楊植斗之前為展現決心進行絕食200個小時，結束後身體明顯變得相當虛弱，事後他在臉書感謝各方的關心，也說比起100多年前為了爭取民主而犧牲的先烈，自己並不辛苦，希望自己的行為可以提醒大家「民主得來不易」。