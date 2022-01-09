高雄梁姓女子因為牙齒不好到牙醫診所花費128萬元做全口植牙，療程結束不久，梁女發現她的牙冠碎裂，回到診所花56萬元修補，但沒想到2個月後，牙冠又再度破裂，梁女質疑牙冠品質有所瑕疵，氣得告上法院，並向診所求償修補費、精神慰撫金共106萬元，高雄高分院根據義大醫院鑑定，認為牙冠碎裂是臨床常見併發症，判梁女敗訴。

判決指出，2016年10月梁女因為牙口問題到牙醫診所求診，與牙醫討論後，決定以128萬價格進行全口植牙手術，但療程結束後，卻出現部分牙冠碎裂不平整的症狀，導致她上下排牙齒無法平整咬合，因此又花費56萬元進行牙冠修補手術。

未料，修補手術結束後，梁女又再度出現牙冠碎裂的狀況，牙冠接連破碎，讓梁女質疑牙冠於材質有所瑕疵，導致她花大錢、花時間不斷進行修補手術，且修補期間，她無法正常進食，只能長期靠流質食物維生，面對漫長的修復重建手術，身心都受到極大衝擊，因此向診所求償牙冠修補費用及精神慰撫金共106萬元。

而牙醫則否認植牙手術有任何瑕疵，並說明牙冠碎裂為臨床上常見的併發症，且碎裂的原因多端，例如磨牙習慣、咬合力過大等都可能造成牙冠碎裂，不能因為牙冠多處碎裂就認為品質有所疏失，且牙冠碎裂只會影響美觀，不會影響咬合及咀嚼功能。

一審高雄地院囑託義大醫院協助鑑定牙冠破裂的原因，鑑定報告說明，牙冠的品質及材質難以從外觀判斷，且瓷牙碎裂問題不一定與品質相關，不能僅因牙冠碎裂就認為材質有瑕疵，因此判梁女敗訴，牙醫診所免負賠償責任。

梁女不服判決上訴二審，擔任牙醫診所諮詢師兼助理的俞女出庭作證指出，診所植牙前就有告知梁女植牙後的併發症，高雄高分院依據俞女證詞，加上義大醫院鑑定報告，認定瓷牙碎裂問題不一定與品質相關，因此駁回梁女上訴，全案仍可上訴。