西安監管部門近日以工作現場環境混亂，對中國生鮮外送平台盒馬的西安分公司立案調查。由於在西安封城期間，盒馬持續營業送菜，帶來便利。輿論一面倒支持盒馬並批評監管部門。

西安市市場監管局於7日發布了8件在疫情期間的「典型違法違規案例」，牽涉囤積居奇、哄抬物價、以次充好、兜售假冒偽劣商品、虛假宣傳及計量器具違法。其中，西安盒馬被指控在烘焙間的操作台上放有未經清洗的雞蛋、麵包與工作人員衣服混放等不符合規範的行為。

然而這起事件，卻在網路上引發反彈，西安的民眾一面倒在網路上聲援盒馬，認為盒馬在疫情期間為不便外出採買的消費者提供服務，很有良心，不應被查。

疫情之下，西安民眾對於盒馬的好感其來有自。根據西安新聞報導，西安盒馬鮮生，從去年底西安封城開始便推出社區送菜和社區集單服務，封城期間不打烊，正常配送，目前承接超過300個社區的居民生活物資集中輸送。

報導並稱，除了一般的外送員外，西安的盒馬鮮生門市店員也都投入運送物資的行列。

綜合界面新聞、新京報與聯合早報報導，對於盒馬被查，不少網友聲援盒馬並批評監管部門，「這次疫情封城，盒馬堅持不漲價，冒著風險把平價菜送到民眾手中。做人講良心，事分輕重緩急，還在雞蛋裡挑骨頭，這些細節很重要嗎？」

有評論稱讚盒馬是「疫情期間，西安所有零售企業唯一一家始終想方設法給老百姓送菜的平台」；不過也有人持反對意見，認為「錯了就是錯了，不能覺得盒馬有功，就不能查處它。」

針對官方的調查，盒馬於8日表示「積極接受整改要求，已全面整改，同時會繼續做好員工日常食安操作規範執行。」（編輯：沈朋達）1110109