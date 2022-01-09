新竹縣長楊文科（左三）9日前往遠東百貨竹北店視察，該店預計可為新竹地區增加1700個就業機會。（莊旻靜攝）

遠東百貨竹北店開幕時間備受矚目，新竹縣長楊文科9日上午前往視察環境及周邊交通動線，與遠東集團宣布，遠百預計將於1月14日試營運、20日開幕，屆時將有雙鐵交通接駁車、交通管制，全店預計有5成進駐店家為獨家專櫃。

楊文科表示，遠百竹北店為新竹縣首座百貨商場，在2017年6月動工，歷經5年籌備、興建，期間還遇到新冠肺炎疫情、天候、缺工等因素，縣府依法核照、許可營運，盼能提升民眾的生活品質、增加就業及經濟發展。

遠百竹北店預計可帶來1700個就業機會，楊文科表示，該店預計在14日試營運，當天將舉辦「開箱」記者會，也歡迎鄉親一起「開箱」。而遠百竹北店為新竹縣BOT案件，未來的權利金及土地租金，可望為縣庫挹注34億。

遠百竹北店提供1485格汽車停車位、980個機車停車位，為地上8層、地下4層，包含百貨、超市、餐飲、休閒及公有停車場等多功能休閒空間，於1樓規畫150坪的公益空間，可獨立進出使用。

遠百竹北店長徐為興表示，有別於新竹其他百貨，竹北店有5成進駐店家都是獨家專櫃，試營運當日會正式公開。另外，遠百竹北店預計將有行經高鐵新竹站、台鐵竹北站的交通接駁車，20分鐘即有一班，為避免塞車，縣府也將調整周邊道路的交通號誌及管制，期望能使交通更加順暢。