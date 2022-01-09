2022年首波水逆將在1月14日登場，持續到2月4日結束，水星會從水瓶座一路逆行回摩羯座，在星象上「水逆」代表回顧、重溯、停滯，古人認為這是一種「好運暫停」的概念，於是水逆就逐漸演變成不順利的代名詞。命理專家小孟老師近日在臉書提醒，在這波水逆期間，有5星座是重災戶，要特別注意。

Top4天秤座：衝擊愛情運勢

水逆將會波及到天秤的戀愛宮位，因此在這段期間要特別注意跟情人的相處，溝通上容易產生誤會，雖然雙方都是出於好意，但有可能因為溝通不良，而對彼此造成傷害；不過不需要太擔心，這些情況其實都可以避免，只要和另一半相處時多說些甜言蜜語、適時體諒對方，就不會有問題。

Top3射手座：衝擊財富運勢

水逆在1月26日會加速進入射手的財帛宮位，容易因為粗心造成小麻煩，像是出門後才發現忘記帶手機、錢包，搞得自己脾氣暴躁、心煩意亂，這種恍恍惚惚的狀況也可能不小心讓你們耽誤工作或重要約會，雖然結果都無傷大雅，但在水逆期間還是要多注意小細節，就能夠避免很多問題，另外在這段期間也別投資股票、基金，以免造成損失。

Top2金牛座：衝擊事業運勢

水逆將進入金牛的事業宮位，在這段期間會有很多事業突破的挑戰，另外也很容易遇到因為一開始簽約不謹慎，最後拿不到錢的窘境，或是明明是對方的問題，但因為溝通上沒有做好準備，反而像是你們做錯事情一樣，這種被反咬一口的情況需要特別留意，名聲可能因此受到打擊，記得凡事都要多點耐心去計劃，否則後果得不償失。

Top1水瓶座、摩羯座：衝擊整體運勢

1月14日水逆加速干擾水瓶座，到了1月26日則進入摩羯座，因此2個星座在這段時間都會受到強烈衝擊，在使用通訊軟體時一定要非常小心，容易因為操作錯誤而出糗；此外還要多檢查行事曆上的安排，很可能會發現自己把行程時間寫錯，差點就錯過重要約會，不過水瓶不用太擔心，因為太陽1月20日會移入命宮，拉了你們一把，能夠大事化小、小事化無。總體來說，水瓶和摩羯只要凡事謹慎小心，就不用怕出問題。

另外小孟老師也在文末分享，3招能夠化解此波水逆的方法：

1、多穿土黃色衣服，代表水來土掩。

2、喝水前可以搖一下再喝，讓水逆再逆轉。

3、多吃根莖食物，能逆水而生。