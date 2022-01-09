高雄市岡山區中山北路1棟大樓於9日下午1時許發生火警，消防局獲報後立即出動12車25人前往搶救；現場是10樓陽台燃燒洗衣機及雜物，消防人員立即出水線搶救，火勢順利於10分鐘內撲滅，所幸無人員傷亡。

消防人員於現場搶救行動告一段落後，立即向大樓住戶們進行災後防火宣導。

消防局呼籲，近來適逢天冷時期，家戶應特別注意用火及用電安全，安裝住宅用火災警報器不僅能提早預警火災發生，更能有效為大家爭取逃生時間，進一步降低民眾的生命財產損失。另外，民眾煮食東西在離開火源時也請關閉瓦斯爐，以策安全。