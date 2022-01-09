台北市歷經7年興建及整備打造「經國七海文化園區」，園內核心除有古蹟「七海寓所」，也就是已故總統蔣經國故居，還有全台首座「蔣經國圖書館」，總面積約3.98公頃，同時結合周遭劍潭山及七海潭自然美景，成為融合古蹟、圖書展覽、紀念兼遊憩的文化設施，將於23日對外開放參觀，即日起民眾可線上預約、購票。

蔣經國1988年病故後，遺霜蔣方良仍住在七海寓所裡，直到2004年病逝，七海寓所在2006年成為台北市市定古蹟，外界對寓所感到相當神祕，2012年採BOT招標改為經國七海文化園區，2018年開始興建到去年完工。

台北市文化局指出，經國七海文化園區位在基隆河北岸北安路上，占地規模為3.98公頃，七海寓所即坐落在園區內，市府活化文化資產，與基督教中華信望愛基金會、蔣經國國際學術交流基金會合作，歷經7年興建及整備打造經國七海文化園區。

文化局表示，園區另設有陳列廳、遊客中心及學術研究專用的蔣經國總統圖書館，結合周遭劍潭山及七海潭自然美景，成為融合古蹟、圖書展覽、紀念兼遊憩的文化設施。

園區即日起開放線上售票，23日起正式對外開放參觀，開放前3個月因應防疫分流措施採線上預約制，可預約30天內的票券，每日參觀人數以400人為上限，票券則分為上下午時段，每時段各200張。

文化局提醒民眾，票券依參訪空間不同，分為寓所導覽門票和陳列廳門票，全票票價各為100元，另有寓所導覽及陳列廳聯票，票價為180元，園區餐廳目前僅開放預約購票民眾用餐。