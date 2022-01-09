德國數學老師史蒂芬（Stefan R）有「食人」傾向，他殺害、肢解炮友，被判終身監禁。

德國柏林2020年爆發恐怖殺人案，一名男老師肢解他約炮的男網友，將屍體不同部位丟棄在柏林各地，不過至今被害人的生殖器仍下落不明，推測可能已經被吃掉，檢方調查發現，男老師有「食人」傾向，他7日已被柏林法院判處終身監禁。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）、美聯社報導，柏林42歲男性數學老師史蒂芬（Stefan R）因犯下謀殺、擾亂死者安寧等罪名，7日遭柏林地方法院判處終身監禁。

事件發生在2020年9月，史蒂芬在交友網站認識男網友後，兩人約好在史蒂芬家中碰面，不過被害人抵達公寓後數小時就被下藥殺害，史蒂芬肢解網友的身體、切下他的生殖器，還開車將屍體各部位丟棄在柏林的不同區域。

柏林警方花費數周尋找分散的遺體，直到民眾在森林裡發現屍骨，不過至今被害人的生殖器仍下落不明。

法庭表示史蒂芬「很有可能」已經吃掉被害人的生殖器。法庭指出，史蒂芬殺害被害人來達到「性滿足」，並且打算吃掉部份遺體。檢方先前指出，調查發現，史蒂芬在與其他炮友的聊天過程中經常談到「人吃人」（cannibalism）話題，而且「希望實現他的幻想」。

在經過訊問多名目擊者及評估史蒂芬的情況，柏林法庭判定史蒂芬是出於「食人動機」殺人，由於他犯下「特別嚴重罪行」，因此即便服刑15年也不能申請假釋。德國之聲報導，德國的終身監禁刑罰最少須坐牢滿15年，之後受刑人可申請假釋。

值得注意的是，這並非德國第一起食人案例，2001年自詡為食人魔的邁維斯（Armin Meiwes）刊登廣告徵求自願者捐軀、讓他食用人肉，柏林工程師布蘭德斯（Bernd Jurgen Brandes）響應，兩人達成協議割下布蘭德斯的生殖器並一起享用，邁維斯切下生殖器後用大蒜、鹽、胡椒等調味食用。