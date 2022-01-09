德國數學老師史蒂芬（Stefan R）有「食人」傾向，他殺害、肢解炮友，被判終身監禁。

德國柏林2020年爆發恐怖殺人案，一名男老師肢解他約炮的男網友，將屍體不同部位丟棄在柏林各地，不過至今被害人的生殖器仍下落不明，推測可能已經被吃掉，檢方調查發現，男老師有「食人」傾向，他7日已被柏林法院判處終身監禁。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）、美聯社報導，柏林42歲男性數學老師史蒂芬（Stefan R）因犯下謀殺、擾亂死者安寧等罪名，7日遭柏林地方法院判處終身監禁。

事件發生在2020年9月，史蒂芬在交友網站認識男網友後，兩人約好在史蒂芬家中碰面，不過被害人抵達公寓後數小時就被下藥殺害，史蒂芬肢解網友的身體、切下他的生殖器，還開車將屍體各部位丟棄在柏林的不同區域。

柏林警方花費數周尋找分散的遺體，直到民眾在森林裡發現屍骨，不過至今被害人的生殖器仍下落不明。

法庭表示史蒂芬「很有可能」已經吃掉被害人的生殖器。法庭指出，史蒂芬殺害被害人來達到「性滿足」，並且打算吃掉部份遺體。檢方先前指出，調查發現，史蒂芬在與其他炮友的聊天過程中經常談到「人吃人」（cannibalism）話題，而且「希望實現他的幻想」。

在經過訊問多名目擊者及評估史蒂芬的情況，柏林法庭判定史蒂芬是出於「食人動機」殺人，由於他犯下「特別嚴重罪行」，因此即便服刑15年也不能申請假釋。德國之聲報導，德國的終身監禁刑罰最少須坐牢滿15年，之後受刑人可申請假釋。

值得注意的是，這並非德國第一起食人案例，2001年自詡為食人魔的邁維斯（Armin Meiwes）刊登廣告徵求自願者捐軀、讓他食用人肉，柏林工程師布蘭德斯（Bernd Jurgen Brandes）響應，兩人達成協議割下布蘭德斯的生殖器並一起享用，邁維斯切下生殖器後用大蒜、鹽、胡椒等調味食用。

文章來源：German killer who wanted to 'live out cannibalistic fantasies' faces life in prison
文章來源：Berlin cannibal jailed for murdering engineer
文章來源：German killer who had ‘cannibalism fantasies’ jailed for life
文章來源：Berlin cannibal case: Court sentences man to life for murder

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