台北市第五選區立委林昶佐罷免案、台中市第二選區立委補選於今(9日)16時結束投票，究竟最後結果會是如何，馬上就要揭曉！《中時新聞網》在投票時間截止後馬上進行開票直播，為讀者提供這兩項選舉的即時票數戰況，更邀請到《中國時報》總編輯王銘義等專家權威解讀此次選戰。
以下為即時票數：(最終票數仍須以中選會公告)
16:15更新
◇【中二補選】顏寬恒1100、林靜儀1300
◇【罷昶】同意1200 、不同意1100
關於今日投票狀況，台中補選部分，天氣晴朗，場邊相關人員推估到下午4時投票率可望達到54％，不排除高於去年底陳柏惟罷免案投票率51.72％，與四項公投的投票率42％相比，民眾出門投票踴躍度大增。台北罷昶部分，一早開始投票所出現排隊人潮，台北市選舉委員會粗估上午投票率僅約為2成。至於投票結果，選委會估計將於今晚6點半至7點出爐。
《中時新聞網》此次在開票直播中特別請到的來賓進行「解盤」，除王銘義總編輯外，還有前台北市議員童仲彥、壓軸更將有藍營重量級大咖現身；除此也會有萬華選民激動姊。主持人為邱蘭婷、記者游定剛。
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