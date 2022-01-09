苗栗縣長徐耀昌、警察局長周煥興視察現場稽查情況。（苗栗縣警察局提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗浪漫台3線道路彎曲且坡度略有起伏，是機車族最嚮往的路段，素有重機天堂的稱號，苗栗縣警察局與苗栗縣政府環境保護局、苗栗監理站近日擴大稽查，共查獲13件違規。

春節年假將至，苗栗縣警察局9日出動警察大頭娃娃及吉祥物貓裏喵，快閃台3線超商田野門市，由苗栗縣長徐耀昌擔任浪漫台3線交通宣導大使，苗栗縣議會議長鍾東錦也到場，與警察局局長周煥興、副局長邱麗宜及交通隊、頭份分局警察同仁、苗栗縣政府環境保護局沈副局長及苗栗監理站邱副站長聯合實施稽查。

苗縣警局指出，苗栗台3線因道路寬廣、彎道多，再加上沿途風景秀麗，被視為「重機天堂」，因此為強化大型重型機車騎士安全騎乘觀念擴大稽查，共出動32名人力，查獲成效總計13件，包括大重機排氣管音量超過分貝2部、越級駕駛1件、超速6件、闖紅燈2件、未依號誌、標誌、標線指示行駛2件。

警察局最後呼籲騎士們「彎道不逞快」、「行經路口減速慢行」、「禮讓路口行人」等安全守則，警方也將為即將來到的春節假期做好準備，除了落實交通順暢工作，也會加強春節期間疏導管制作為。