沙烏地阿拉伯巴斯瑪公主的法律顧問今天表示，巴斯瑪和她已成年的女兒在未遭指控下被拘押近3年，如今獲釋返家。

路透社報導，57歲的巴斯瑪公主（Princess Basmah Bint Saud bin Abdulaziz Al Saud）從商，是沙國王室成員，也是人權運動人士，2019年3月與女兒素荷（Souhoud Al Sharif）一起失蹤。

巴斯瑪的法律顧問艾斯特拉曼特（Henri Estramant）說：「遭任意拘禁的兩位女士，已在2022年1月6日星期四獲釋，回到她們在吉達（Jeddah）的住家。」

他表示，公主目前很好，但將會就醫；她看來累壞了，但精神狀況良好，也感謝能和兒子們重聚。

沙國政府新聞辦公室並未立即回覆置評要求；政府也從未公開評論此案。

2020年，巴斯瑪公主透過她的社群媒體管道表示，她被拘禁在首都利雅德（Riyadh）1年多，人已病了。

巴斯瑪是已故紹德國王（King Saud）最小的孩子，她經常批評沙國對待婦女的方式。

2019年2月下旬巴斯瑪被逮捕前，原計劃赴海外就醫；當時她一名親戚表示，巴斯瑪遭拘禁之後，才被告知她涉嫌偽造護照。

這名親戚說，這項指控後來撤訴， 但巴斯瑪母女仍舊被囚禁。

巴斯瑪在社群網站上說，她被拘禁在艾海爾監獄（Al-Ha'ir）。

根據路透社所見巴斯瑪家族2020年3月5日向聯合國遞陳的請願，內容指巴斯瑪被拘禁可能是因為她「對母國所發生的弊端直言不諱，同時…也在追查她父親被凍結的遺產」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110109