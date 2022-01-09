【LIVE直播】林昶佐罷免案登場、桃機群聚擴大 柯文哲最新回應｜2022.01.09

針對台北市近年人口減少，台北市長柯文哲今日受訪時表示，少子化是全國問題，若生育率繼續低下去，應該思考是否開放增加移民人數來解決總人口下降的問題。

柯文哲指出，現在少子化，人口下降是全國的問題，也是世界潮流。現在要叫大家努力生？其實現在真正的原因是不婚而非不生，現在應該要開始思考人口移民政策，若年輕人都不婚，是否要增加移民人數，來解決總人口下降的事實。

柯文哲說，台灣現在越來越接近歐美模式，就是上班時間全部到市中心上班，晚上就回去，現在台北市白天進來上班，晚上回基隆市、新北市、桃園市睡覺的，大概有80萬。

當被問到因為人口減少，所以台北市的3個副市長可能要減少為2位。柯文哲回應，法律若真的訂在那裡，就會遵守，但會去問內政部，希望對方把規則講清楚，是現在就要改，還是等下屆台北市長再改？

至於3位副市長的排序為何？柯文哲說，自己是認為就是按照3位副市長各自持有的甲乙丙章的順序來分，按目前自己的法律知識應該是這樣。