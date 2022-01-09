經寶精密jpp-KY（5284）12月營收以新台幣1.14億元，繳出史上最強12月營收成績單，月減2.47％、年增2.06％，由於伺服器機殼、機櫃、航太產品等主要產品線均有復甦跡象，jpp-KY看好2022年營運可望連續第二年成長，目前積極拉高庫存水位，以迎接下半年生產的高峰期。

經寶精密11月營收已創下單月新高紀錄（泰銖營收），12月再度拿下歷史12月分營收最好成績（泰銖月營收歷史第三高），儘管惠率有所波動，經寶精密表示，今年營運可望展現復甦力道，主要動能來自於伺服器機殼、機櫃、航太產品線的復甦以及新產品的加入，尤其12月在伺服器機櫃及航太產品上，皆較去年同期有雙位數以上的成長。

展望2022年，將會是經寶精密自2019年、2020年在營運低谷期時，醞釀已久、提前耕耘布局的營運成果收割期，除了伺服器機殼、機櫃在原有基礎上仍是維持雙位數以上的高成長，客戶新產品的智慧型咖啡機大賣，在市場上獲得非常熱烈的回響，原本每月150台的出貨量，2022年激增至每月300～400台，公司布局的伺服器機殼新客戶，預計最快也將於2022年第四季開始加入量產。

此外，航太製造業因解封而加速復甦，以及2023年子公司I-Motor即將開始銷售的電動機車所搭配生產的換電站及充電樁，現階段公司已積極備戰，提前預備庫存及擴充生產線來因應下半年的生產高峰期。

在航空業艱困的2020年，經寶精密當年度獲利仍達2.65元，去年前三季每股盈餘攀升至2.86元，已經超越2020年一整年獲利，jpp-KY看好2022年獲利可望超越去年。