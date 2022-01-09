2022年春節連假長達9天，創世紀市場研究顧問進行「年菜篇」調查，發現近4成受訪者有計畫購買現成年菜，以整套搭配的組合年菜最受歡迎，冷凍年菜則偏好選擇在實體店家訂購、以餐廳及飯店最熱門，菜色上仍以經典台菜最對味。

隨著習慣多元飲食的族群逐漸成為年菜採購客群，忙碌不再是除夕夜的代名詞，省時省力、輕鬆準備的外帶或冷凍年菜，自然而然成為佳餚選擇之一。由於今年仍受疫情影響，商家及通路看好「宅在家圍爐」商機，祭出多樣的外帶及冷凍年菜組合與促銷。

為了解台灣消費者對年菜料理的計畫與偏好，創市際市場研究顧問於去年12月8～21日間，針對台灣網友進行「年菜篇」調查，共計回收有效樣本數1893份，並依據台灣人口結構進行加權調整，在95％信心水準下，抽樣誤差為±2.25％。

對於2022年農曆春節年菜計畫，雖然仍以52.3％受訪者準備由「自己／家中成員料理」，但購買現成年菜需求亦達約39.9％，其中28％擬「購買餐廳、飯店推出的外帶年菜」，21.7％則打算「購買冷凍年菜」，另有17.4％計畫「預訂餐廳內用」。

進一步深入了解打算受訪者購買外帶或冷凍年菜的規畫，37％偏好訂購「整套搭配的組合年菜」，另有25％較喜歡「單點菜色」，但仍有38％尚未決定。同時，熱門菜色仍以「經典台菜」最受青睞，僅有2成考慮異國料理作為主餐，訂購年菜的總金額平均約5439元。

至於受訪者規畫如何購買冷凍年菜，調查顯示訂購管道仍以實體店家較高，餐廳／飯店、超市／量販店各達43.5％、41.4％。網路通路方面則以「購物網站」達34.4％最多，並以40～49歲比例較高，50歲以上族群則較偏好在超市／量販店購買。

調查也發現，國人偏好的年菜料理重複性偏高，表示經典菜色仍較能顯出年味。而必吃年菜則以「火鍋料理」達51.9％居首，而雞料理（49％）、魚料理（47.8％），長年菜及芥菜（40％）等均為不可少的經典菜式，顯見年菜料理仍保有相當程度的傳統性。