本土疫情升溫，台東縣府加強8大行業稽查。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

因應COVID-19疫情嚴峻及Omicron新型變異株威脅，台東縣長饒慶鈴表示，春節將會有一波返鄉及出遊潮，台東縣府已整備完成，將隨時準備啟動火車站、航空站、富岡漁港快篩站。此外，也針對八大行業及休閒娛樂場所進行聯合稽查。

饒慶鈴說，「防疫如同作戰，縣府提前防備不懈怠」，縣府已整備完成，將隨時準備啟動車站、航空站、富岡漁港快篩站，並會視部落自主需求，協助啟動自主防疫站。另外，加強旅宿業者的防疫宣導、督導防疫旅館動線規畫、清潔消毒流程及防疫專車司機防護衣穿著及車子清潔消毒，實施更嚴格的防疫措施。

台東縣已維持半年以上零確診，但縣府仍不敢鬆懈，持續高標準防疫態度，仍針對全縣鄉鎮352處觀光熱點持續消毒。同時，也持續加強8大行業聯合稽查，發現業者有未遵照規定的情形，將移請衛生局依傳染病防治法處罰，縣府呼籲業者應讓所有工作人員、從業人員皆應接種 COVID-19疫苗2劑且滿14天，務必遵守防疫相關規定。

饒慶鈴強調，中央最新說明18歲以上接種追加劑建議應縮短為至少12周。呼籲每一位鄉親都要接種疫苗，強化自身疫苗防護力，尤其自6日起至31日針對還未接種基礎劑（第1、2劑）的民眾，縣府加碼贈送200元禮品，同時請符合追加劑（第3劑）的民眾盡快施打。請每一位鄉親都要有足夠疫苗防護力，並務必做好自主管理，加強個人防疫措施，落實勤洗手戴口罩、保持社交距離，以維護個人及他人健康。

此外，針對台東縣元宵節神明遶境活動，縣府民政處處長鍾青柏建議參加人員施打2劑疫苗及藝陣表演人員快篩或PCR檢測、建立人員名冊、辦理保險，遵守全程佩戴口罩、嚴禁邊走邊吃等相關防疫規定。