桃機群聚案延燒，9日暴增11例本土確診個案，其中有10例居住地為於桃園，桃園市長鄭文燦9日主持疫情說明記者會，公布案17369、案17370、案17453共9個足跡。

上月31日曾有確診者到過大溪埔頂公園、大潤發中壢店，另外OK超商榮學店則於上月31日、本月1日、2日、4日、5日都有足跡；1日有確診者至中壢區儷灣汽車旅館；2日霸味羊肉爐；3日到7-11江園門市；4日至大園公有零售市場、7-11新中華門市、三元市民活動中心。提醒市民朋友，若有疑慮或足跡重疊者，請盡快到社區採檢站或醫院採檢。