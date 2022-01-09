JKF女郎張嘻嘻擁有32F傲人身材和甜美外型，常放送福利照讓粉絲一飽眼福，instagram就吸引26.2萬粉絲追蹤，昨(8日）曬出上衣挖空的照片，只見一對傲人北半球幾乎要炸出，短短時間就吸引6千多人朝聖。

張嘻嘻在instagram曬出一系列辣照，雖然頭戴粉紅色毛帽看似相當冷，但穿的黑色上衣卻是中空裝相當清涼，只見一對傲人北半球不僅要從挖空部分彈出，還擠出一條大深溝，且開洞設計疑似胸貼走光，讓網友看的血脈賁張，不過似乎有些人對此清涼裝扮頗有微詞，讓她忍不住回嗆：「不會因為別人的三言兩語來改變我的穿著打扮，每個人的人生都是自己的，只有你自己才是主角」，更強調：「人生苦短、必須性感 」才是自己所追求。

張嘻嘻呼籲不要因為她性感清涼的打扮，就用帶有「物化女性、以貌取人」的異樣眼光看她，強調自己腳踏實地努力工作生活，從未害過人也沒騙過誰，對於不同生活圈的人會選擇遠離，不會去辯也不會去回應，畢竟沒有人是完美的，在自己眼裡只接受美好的東西。

對此，網友紛紛留言：「做自己毋須理會旁人的指指點點；生活是自己的，不必活在他人的眼中」、「贊同，人生短暂必須性感」、「穿怎樣憑什麼管，圈子勉強不來」、「該換的不是妳的衣服，是他們的腦子」、「現在能活成自己想要的樣子的人並不多，做自己就對了」。