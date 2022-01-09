台北市信華慈善基金會寒冬送暖，幫助雲林縣77弱勢戶過好年。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

台北市信華慈善基金會寒冬送暖，9日前往雲林縣崙背鄉發放低收入戶紅包與物資，雲林縣長張麗善到場頒發感謝狀，強調政府資源有限，地方民力無窮，縣府積極加強社會福利，配合慈善團體濟困，藉此共同幫助弱勢民眾過1個溫馨的農曆年。

張麗善表示，感謝基金會董事長廖信華對雲林弱勢的關懷，信華慈善基金會自2016年設立開始，積極服務全台困苦家庭，會員們下鄉實地拜訪貧困者，深入了解其需求，嘉惠雲林縣有需要的鄉親們，並扶持貧童求學助其翻轉人生，善行令人感佩。

廖信華說，基金會中區服務處此次募集約128萬元，辦理彰化、南投、雲林、嘉義等縣市弱勢急難濟助件數195件，其中雲林縣占77件約36萬元，發放給崙背鄉77低收入戶每戶3000元與各種生活物資，目前萬物齊漲，開銷跟著變大，希望對弱勢家庭有所幫助。

張麗善說，縣府相當重視關懷弱勢並積極辦理相關社會福利，雲林縣人口老化指數全台第2，除持續加強長照2.0、全縣迄今已開辦150個食堂，更結合科技推出多元守護失智老人的穿戴設備；針對弱勢家庭，也有兒少教育發展帳戶及弱勢家庭微型保險。

縣社會處處長林文志指出，縣府在2020年參加「台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選」，榮獲健康城市類韌性與創新獎、健康平等獎，以及高齡友善城市獎類不老獎。「高齡友善」及「健康城市」已成為未來重要的施政主軸，為超高齡社會的來臨超前部署。