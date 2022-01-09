桃機群聚事件再新增11人染疫，目前累計25人確診。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，整體事件為1入境陽性旅客，在行李轉盤區的廁所附近經某種途徑傳染給案17307，接著再透過工作場域，傳給其他清潔員。另外，案17240防疫計程車司機，於去年12月26、31日皆載過境外移入確診者，經基因序列比對後研判，防疫計程車司機的感染源是26日入境的個案。

衛福長陳時中表示，今確診的包含昨深夜快篩陽性的2名機場手推車員案17473以及其妻子案17472都確診，又案17472為一名居家照服員，該員曾照護的家庭中也有3人確診。

陳時中說，這起群聚是從一名5歲男童發現，因1月7日出現發燒、喉嚨紅腫等症狀送急診發現確診，追蹤後發現其大伯案17471、母親案17470、照服員案17472確診，目前推測是案17473先傳染給妻子案17472，進而引發照護家庭群聚。

指揮中心表示，目前已對該名居服員曾照護的家庭進行匡列，初步掌握已有6、7個家庭，目前匡列9名接觸者，除3人陽性外，其餘6人列為居家隔離。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳則補充，先前確診的防疫計程車司機案17240，目前感染源已找到，初判是一名在去年12月26日曾載運過的境外移入感染者。

張上淳指出，案17240在去年12月30日發病，1月4日確診，他分別曾在12月26日、31日載運過2名確診者，經基因定序比對後，加上感染時序上推判，防疫計程車司機的感染源是26日入境的個案。

至於17230的感染源？張上淳說，目前推測是案17307，因他的發病比較早，且後來檢測發現，案17307的N抗體為陽性，但其他確診者都是陰性，只有S抗體是陽性，也就是打疫苗造成的抗體。

由於清潔員案17307曾在機場轉盤區附近的廁所工作，經調查後發現，曾有一名境外確診者24日曾在同樣的廁所出入，經基因序列比對後，發現該旅客與17230、17238、17239、17308完全相同；跟案17266、17309、17369則只有差一個序列，因此認定為同一感染源。

至於歌友會群聚案17368、17371機場保全，則因Ct值偏高無法完整定序，但張上淳說，由於在幾個比較重要的突變點上有一致的結果，仍看得出是Omicron病毒以及同一感染源。

張上淳說明，整起事件來龍去脈應該是，有一入境旅客是本來就陽性的個案，在轉盤區廁所附近經某種途徑傳染給案17307，接著再透過工作場域例如交通車，傳給其他清潔員；至於機場保全的基因序列也被認定是同一來源，經疫調發現保全案17371曾用的廁所與清潔員案17307相關，因此來源可能是廁所，或是跟清潔員有交互接觸的情形，才會造成機場保全確診。

至於今天新出現的個案，張上淳說，要等基因定序後，才會有進一步結果出爐，但也許可推測在職場上或是交通車，有一部分可以連結。