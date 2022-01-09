本土疫情又起！中央流行疫情指揮中心9日公布新增11例本土確診個案，並宣布調整相關防疫規定，對此，屏縣府指出，持續密切關注國內疫情變化，配合中央流行疫情指揮中心政策，並隨疫情變化調整防疫等級及各項防疫措施。

屏縣府指出，對於本土疫情升溫，縣府團隊將先配合中央最新的防疫政策，再視疫情狀況做滾動式調整，在此呼籲民眾要遵守最新防疫規定，如運動、唱歌、拍照都要戴口罩，同時也請大家趕緊前往施打站接種疫苗，保護自己也保護別人。