本土疫情延燒 屏東縣府：運動、唱歌、拍照都要戴口罩 15:192022/01/09 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央宣布二級警戒延長至1/24，唱歌拍照運動全要戴口罩。圖為示意圖。（達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情又起！中央流行疫情指揮中心9日公布新增11例本土確診個案，並宣布調整相關防疫規定，對此，屏縣府指出，持續密切關注國內疫情變化，配合中央流行疫情指揮中心政策，並隨疫情變化調整防疫等級及各項防疫措施。 屏縣府指出，對於本土疫情升溫，縣府團隊將先配合中央最新的防疫政策，再視疫情狀況做滾動式調整，在此呼籲民眾要遵守最新防疫規定，如運動、唱歌、拍照都要戴口罩，同時也請大家趕緊前往施打站接種疫苗，保護自己也保護別人。 二級警戒延長至1/24 唱歌、拍照、運動全恢復要戴口罩 訂閱影音： 中時新聞網 染疫風暴延燒！高市府：加嚴規定視疫情狀況調整 陳時中：桃園不排除升三級警戒 「會審時度勢，做出判斷」 #新冠肺炎 #台灣 #屏縣府 #疫情變化 #戴口罩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情升溫 侯友宜指示風景區加強宣導戴口罩 18:182022/01/08 生活 台南若爆本土確診 黃偉哲：不排除加大防疫管制措施 14:482022/01/09 生活 冬奧開閉幕 張藝謀：沒有大規模藝文表演 04:102022/01/08 產業財經 喊話中央「高風險國家要隨時調整」 侯友宜：不能一成不變防疫 10:562022/01/08 政治 怕升三級警戒想衝賣場囤泡麵 網開轟：惟恐天下不亂 09:482022/01/09 生活 疫情升溫春節台東人潮恐炸裂 饒慶鈴：隨時啟動更嚴格防疫措施 15:032022/01/09 生活 台南開第一槍 活動該停就停 04:102022/01/07 焦點要聞 操盤心法－漲勢整理 評價修正 04:102022/01/08 證券．權證 未滿5歲童也確診！桃機手推車員傳妻 妻再感染照顧家庭3人 14:212022/01/09 生活 許家豪專欄－通膨、利率政策、中國 牽動市場關鍵 04:102022/01/08 財經要聞 Omicron大軍壓境 本土疫情蠢動 名醫疾呼：快做到這4點 04:432022/01/08 健康 生活熱門新聞 媽媽揭衛生紙盒使用妙招 女兒大推：用錯40年 - 生活 本土確診爆炸！單日新增11例 境外增49例 - 生活 本土增11例、10例住桃園 大潤發、大園巿場足跡曝光 - 生活 二級警戒延長至１／24 唱歌、拍照、運動全要戴口罩 - 生活 印度神童預言Omicron 4大危機時間點 這2個月恐有大量死亡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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