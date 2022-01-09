新北市三峽知名賞櫻景點大熊櫻花林近日已進入櫻花盛開期，預計20日達到盛開高峰。（大熊櫻花林提供）

接近春節假期，許多民眾已有計畫賞櫻，三峽知名賞櫻景點大熊櫻花林近日已進入櫻花盛開期。櫻花林老闆簡立翔表示，今年花況不輸去年，因天氣較暖，900顆三色寒櫻預期在20日達到盛開高峰，也接獲不少遊覽車公司詢問，預計下周賞櫻人潮會漸增。另外，鶯歌知名賞花景點永吉公園的櫻花、炮仗花也預計月底盛開，永吉里長林茂哲預期花期盛開高峰，每日將會有萬人參訪。

新北市有多處賞櫻景點，其中坪林區大林里的「新北第一櫻」已在前陣子盛開，坪林往金瓜寮、南山寺產業道路上，分別可見500多株盛開的櫻花樹，預計月底完全開花，而位在三峽區的大熊櫻花林花類可謂新北櫻花林內品種最多的櫻花林，園內現有6種不同品種櫻花，約有4000、5000株櫻花樹，由於地點位在登山步道附近，近年陸續有登山客發現此秘境，分享至網路社群後進而爆紅。

簡立翔表示，園內有三色寒櫻、香水櫻、福爾摩沙櫻、八重櫻、富士吉野櫻、染井吉野櫻、墨染吉野櫻，林區採分類種植，從林區入口處到700公尺最高處皆可看到不同種櫻花，且各類櫻花有不同的花期，目前三色寒櫻已經綻放至少5至6成，全區進入最佳觀賞期，這周假日已有數百民眾上山欣賞。

簡立翔說，6種品種櫻花預計20日開始進入盛開期，可延續至3月中旬，近日已有不少民眾來電詢問，因此預期賞櫻人潮會在下周開始湧入，往年山區道路都會擠滿賞櫻車潮，也有不少人包車來訪，不過考量疫情關係，園區都會要求民眾全程戴口罩，落實實聯制、量體溫，並管控參觀人潮，避免造成群聚。

除了三峽有櫻花林外，鶯歌永吉公園也是著名賞花景點，園內有櫻花、炮仗花、馬櫻丹花及修剪成龍形的綠灌木等各式植物，各類花朵會在不同時期盛開，由地方里長、志工用心照料，提供民眾免費參觀。林茂哲表示，永吉公園去年花期一日便曾吸引萬人參觀，本月底花期即將開始，又正逢春節假期，賞花人潮相當可觀。