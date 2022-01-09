９日舉辦「親子同樂橡木桶」、「甜蜜負擔夫妻揹負」競賽活動，由於優勝者可以拿到金牌馬拉桑烏梅酒，因此吸引大批遊客報名，希望能夠抱走金牌烏梅酒。（農會提供／吳建輝南投傳真）

比賽分成壯年組跟青年組，冠軍都是來自烏日區的民眾，各抱走50瓶金牌馬拉桑烏梅酒，比賽現場歡笑聲不斷，在梅花樹下舉行歡樂又趣味的團康競賽，陪伴所有遊客度過一個愉快的周末假期。（農會提供／吳建輝南投傳真）

南投縣信義鄉有超過600公頃梅花，今年入冬後低溫提早報到，從12月下旬梅花就接連盛開，信義鄉農會舉辦「踏雪尋梅」系列活動，9日在柳家梅園舉辦「挑橡木桶」、「夫妻揹負賽」，夫妻揹負冠軍是來自台中烏日的楊振彰、林千祝夫妻檔，順利抱走50瓶金牌馬拉桑烏梅酒。

南投信義鄉梅花綻放，縣府、農會舉辦南投花卉嘉年華「踏雪尋梅」系列活動，除了日前舉辦千人醃梅子泡菜外，９日舉辦「親子同樂橡木桶」、「甜蜜負擔夫妻揹負」競賽活動，由於優勝者可以拿到金牌馬拉桑烏梅酒，因此吸引大批遊客報名，希望能夠抱走金牌烏梅酒。

信義鄉農會梅子夢工廠廠長張志雄表示，比賽分成壯年組跟青年組，冠軍都是來自烏日區的民眾，各抱走50瓶金牌馬拉桑烏梅酒，比賽現場歡笑聲不斷，在梅花樹下舉行歡樂又趣味的團康競賽，陪伴所有遊客度過一個愉快的周末假期。

信義鄉掌全志堅說，信義鄉四季都有不同景色，梅花、櫻花接力開花，今年入冬低溫冷氣團接連來襲，因此梅花、櫻花都提早報到，接下來民眾也能到草坪頭園區，觀賞花期時滿山粉紅櫻花瓣飛舞的盛況，再到東埔溫泉泡湯，欣賞玉山群，這也是他心目中最佳的國旅行程，推薦給大家。