文心森林公園今天只施打600劑莫德納。（陳世宗攝）

受到國內疫情炸開及第三劑接種間隔縮短影響，台中市昨、今兩天接種人潮擠爆接種站，南屯區文心森林公園接種站昨天湧入人潮大排長龍達數公里，衛生局昨日加開打線打到黑夜共打1475劑莫德納。衛生局指出，今天下午開放4站，文心森林公園站限600劑莫德納，其他中清店、東協廣場、家樂福西屯店等，BNT疫苗隨到隨打。

衛生局表示，台中市29處衛生所昨天隨到隨打共打了4500劑莫德納，台中假日接種站文心森林公園、南屯區楓樹兒童青少年活動中心提供莫德納疫苗；BNT疫苗可至東區樂成宮、東協廣場、家樂福西屯店、中清店等，免預約，隨到隨打共打了3574劑。

受到疫情炸開影響，文心森林公園接種站今天又湧入排隊人潮。衛生局表示，今天下午開放4站文心森林公園站限600劑莫德納，從上午10時就有民眾前往排隊抽號碼牌，很多民眾下午趕到現場發現已超過600號，只好改前往東協廣場、家樂福西屯店、中清店等處，改施打BNT疫苗。