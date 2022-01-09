進入2022年，儘管全球經濟已呈現逐步復甦景象，中租投顧指出，仍有3項因素將影響市場投資情緒，包括升息循環、通膨議題及Omicron變種病毒蔓延擔憂等，提醒投資人仍須謹慎看待。

同時，看好美歐經濟復甦動能，中租投顧建議首季可提高成熟市場股票的投資比重，同時亦看好循環性消費的後市表現，可從創新概念、科技、新能源及基礎建設等主題趨勢進行投資，掌握股優於債的原則，運用主動式基金多元布局。

中租投顧副總經理蘇皓毅指出，歐洲央行預計將以擴大長期資產購買計畫（APP）取代延續緊急抗疫購債計畫（PEPP），蘇皓毅表示，此計畫是維持歐元區持續寬鬆的重要動能，可推測出歐洲央行目前仍採鴿派基調，加上歐股評價尚在合理區間，後市表現仍可期。

而目前美國就業市場已幾近完全就業狀態，加上住房市場交易熱絡，強健的經濟體質較能抵禦升息循環對市場影響。此外，值得留意的是新興市場和中國大陸。蘇皓毅指出，新興市場受美國升息環境及高通膨壓力下，恐有衰退疑慮。

至於中國大陸則受去年第三季限電衝擊產能、房地產債務危機等利空干擾，壓抑陸股債市資產價格表現。所幸人行去年12月降準2碼並釋放人民幣逾1.2兆元資金，為市場注入活水。蘇皓毅建議參與陸股應重選股不選市，運用定期定額或分批逢低買進，掌握反彈契機。

最後，儘管Omicron變種病毒延燒，但蘇皓毅認為，由於在歐美已有較高的疫苗覆蓋率和更健全的因應措施下，應不太可能如去年初進入全境封鎖。

蘇皓毅指出，過去受壓抑的循環性消費類股有望在今年揚眉吐氣，而去年商品性消費需求熱絡，此熱度很有可能在今年交棒到服務性消費。同時，基礎建設相關題材具轉嫁通膨成本的能力，還能受惠政策利多加持，其未來發展值得關注。

鑒於全球市場仍有許多不確定性因素，蘇皓毅建議可透過中租基金平台「中租母子鎖利GO」服務分散投資風險，結合「單筆申購」及「定期定額」優點，運用核心資產與衛星資產配置概念，搭配停利轉申購的長期投資方式用基金養基金，透過循環投資方式放大投資效益。