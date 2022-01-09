高雄58歲蕭男去年3月讓妻子搭載出門，行經三民區察哈爾二街時，不慎撞上騎乘機車的楊姓男子，未料，蕭妻並無合法駕照，蕭男擔心妻子受罰，便頂替妻子向警方供稱自己是駕駛人，警方調閱監視器戳破蕭男謊言，高雄地院依頂替罪判蕭男拘役25日，得易科罰金，可上訴。

判決指出，去年3月16日中午12時許，蕭妻開車搭載蕭男出門，行經三民區察哈爾二街由西向東行駛，看到路旁有停車場，準備左轉進場停車，但蕭妻沒注意到楊男騎乘機車經過，不慎發生車禍，楊男遭撞後倒地，導致他全身及四肢多處挫擦傷、頸椎損傷、左腕扭傷，所幸送醫後並無大礙。

由於蕭妻沒有合法汽車駕照，蕭男擔心妻子受到重罰，車禍後，竟向員警謊稱自己是駕駛，為妻子擔下車禍責任，但員警到醫院詢問楊男筆錄時，楊男供出與他發生車禍的駕駛人應為女性，警方調閱監視錄影畫面循線追查，果真發現駕駛人並非蕭男而是蕭妻，蕭男因頂替罪被警方移送法辦，並遭檢方依頂替罪起訴。

高雄地方法院審理時，查出蕭男曾因毒品、詐欺等罪被判1年7月及1年1月徒刑，兩案接續執行直到2017年3月縮短刑期假釋出監，因此以累犯加重刑度，但由於是幫妻子頂替，依法可減輕其刑，法官最終判處蕭男拘役25天，得易科罰金2萬5000元，全案仍可上訴。