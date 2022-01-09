台北市昨天傳出一名防疫計程車司機確診，中央流行疫情指揮中心今天公布案號為17467，但衛福部長陳時中表示，此案因S抗體、N抗體都為陽性，加上Ct值較高，因此研判是舊案。

根據指揮中心今提供的資料顯示，案17467應為獨立事件，目前未發現與桃園機場的直接關聯，案例年齡為60多歲，曾打過兩劑莫德納疫苗，沒有任何症狀，是在社區採檢站採檢發現確診，目前正在匡列接觸者中。

陳時中說，因Ct值較高達30，加上其N抗體、S抗體都為陽性，研判為舊案。