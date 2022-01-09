警方靠手機定位、行車軌跡等協助精準疫調。(呂筱蟬攝)

金嗓歌友會確診案例讓桃園市陷入社區傳播疑慮，市府除針對全體會員做篩檢外，也發出3500多封細胞簡訊給會員親友及附近社區民眾，該歌友會非嚴密組織，背後靠著中壢警分局出動近百名警力協助疫調，市長鄭文燦9日也特別前往分局慰勉並感謝員警辛勞。

鄭文燦指出，中壢警分局防疫工作在精準疫調上非常用心，金嗓歌友會專案795位會員，清查後真實會員數730位，包含會員及其親友有參加歌友會活動，一律通知採檢，發出細胞簡訊逐一查核，其中只要進入過麻將間或辦公室，一律納入居家隔離對象，警方協助在最短時間完成疫調，目前第一輪採檢已經安排，未完成的也盡速通知採檢，金嗓歌友會清查得非常徹底。

警方表示，掌握確診案17239在金嗓歌友會活動足跡，第一時間找出同事8人、打牌友人7名以及歌友會近距離接觸對象31人，提供46名對象基本資料給衛生局進行匡列及採檢。後續成立專案小組，針對金嗓歌友會提供的會員名單795人逐一清查，確認聯繫上有730名，另外65名則是空號或手機號碼有誤。

員警說，疫調首先會定位案主手機並調閱其車行軌跡，有必要的話還會向親友覆詢當事人行程，一筆一筆交叉比對，如果有疑點或是漏列，還會請派出所同仁協助調閱監視器畫面，逐步請案主回想曾接觸的對象和去過的地點全部釐清，光是金嗓歌友會花了3天時間動用近百名警力協助這波疫調。