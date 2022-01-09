ASICS META組率先衝過終點，以總成績1小時30分58秒拿下本次ASICS RELAY生態接力賽冠軍頭銜。(台灣亞瑟士提供)

暌違3年，運動品牌亞瑟士ASICS重新舉辦ASICS RELAY生態接力賽，比賽1月8日、9日兩天在南投縣鹿谷鄉溪頭自然教育園區進行，這次主題是「關懷生態」，讓跑者除了挑戰自我，也能享受兩天一夜的療癒之旅。

受到日本箱根驛傳團結熱血的跑步文化精神，台灣亞瑟士重新舉辦接力賽，讓跑步意義從個人提升至團體，期待跑者感受與朋友一起完賽的過程，歷經因新冠肺炎延期，活動終於在8日到9日在南投縣溪頭自然教育園區重啟，重頭戲接力賽於9日上午正式開跑，現場匯集千人共襄盛舉，每隊4人齊心，接力完成長度共計20.4公里、總爬升224公尺之山路挑戰。

亞瑟士贊助選手鄧新詮、江彥綸、蘇鳳婷及曾廷瑋組成ASICS META隊，以1小時30分58秒贏得接力賽冠軍，隊長鄧新詮身先士卒跑出21分24秒全場最佳成績，賽後表示團隊以安全完賽為目標，策略性安排有加速優勢的曾廷瑋擔任壓軸棒次進行衝刺。

另一組由楊皓評擔任隊長的ASICS SPEED隊，僅以總成績1秒之差奪下亞軍，壓軸棒温連忠表示在衝線前與曾廷瑋並進，雖然最後由對方抵達終點，但賽後也表示兩方隊伍已拚盡全力，再次展現接力賽全隊團結凝聚力。