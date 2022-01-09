桃園一名身家超過2億元的汽車旅館執行董事，發現妻子「小慧」（化名）偷吃一名台南小王，兩人不但以「公」、「婆」互稱，對話更是極為露骨鹹濕，如「小鐵還很硬…一天都給你好幾億」、「你是女騎士…我愛妳騎我」等，憤而提告求償100萬元。法院審理後，一、二審都判小慧與小王應連帶賠償人夫30萬元。

根據判決書，人夫指控，妻子透過交友軟體認識小王，兩人在通訊軟體中以「公」、「婆」互稱，相互調情、言談親密，並發生性關係，妻子更於2019年6月間，佯稱到高雄訪友一周，實際上卻是跑去台南找小王，同居至少3天，期間2人甚至大剌剌的在路上十指交扣。

小慧辯稱，是因為老公常常對自己口出穢言，自己因此身心受創，又遭到老公施暴，才會前往小王的住所避難，但兩人住3層樓透天厝不同房間；小王也喊冤，稱自己根本不知道小慧已婚，兩人互傳訊息內容只是想像而非實際發生之情形，且對方有暈眩症、走路不穩，才會牽對方的手一起走。

不過，法官勘驗兩人對話發現，發現小慧傳「老公…晚安，愛你」、「每次愛愛時，就很愛你」、「那段在你家日子，真的很快樂，很幸福，我們就像夫妻一樣，做我們愛做的事情」、「真的有那天，我願意為你生小寶寶，屬於我們二個人愛的結晶，做個賢妻良母」；

小王則說：「我是你老公，不疼你疼誰」、「小鐵還很硬，來吧，全部都給你了，我一天都給你好幾億」、「因為你是女騎士…我愛你騎我…你都說我騎妳，讓你騎感覺也很好」等。

桃園地院判定兩人侵害配偶權，應連帶賠償人夫30萬元；上訴至高等法院後，高等法院維持原判，全案確定。