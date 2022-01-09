不鏽鋼廠運錩(2069)2021年第四季營收持續登高，季增約5.43%，2021年全年營收首破百億元並創下142.6億元的佳績，年增91.84%。

運錩2021年12月營收13.78億元，年增60.86%，2021年第四季營收42.57億元，持續再創高，季增約5.43%。2021年營收及本業獲利均確立創新高。

去年第四季，受惠不鏽鋼價續漲，低價庫存還有一定的量，台灣廠營運仍穩健，公司單季營收再創新高，獲利可望維持高檔。

受惠不鏽鋼產品量價俱揚，運錩2021年第三季營收創高，單季營收為40.38億元，季增17.64%；單季每股淨利達1.49元。

2021年不鏽鋼市況復甦，受惠於銷量大增與價格上漲，運錩2021年前三季營收為100.02億元，已突破歷年的全年紀錄；前三季稅後淨利為5.02億元，EPS為3.25元，創歷年同期本業獲利新高。