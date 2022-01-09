網紅青青因捲入YouTuber放火事件知名度不跌反升，且憑著甜美外型及火辣的超兇身材，讓她IG追蹤人數持續看漲，目前已來到88萬，昨8日在IG限動PO出一支影片，抱怨罩杯升級，好可怕。

青青日前在IG限動發出一段影片，只見她換上一件黑色蕾絲內衣，大秀渾圓W曲線，並寫下「家裡20幾F cup全部穿不下，噴了兩萬多多塊全部升級G罩杯。」青青還抱怨「變大真的很困擾，今年才21，還會長到25歲，好可怕」，但可以見到她把內衣的尺寸外翻露出65G的尺寸，證明青青所言不假。

青青曝光了自己內衣尺寸，怕還會變大。（圖/青青IG）

此外，青青為了讓自己有高曝光量，時常在IG PO出生活點滴與粉絲互動，近期青青拍了一支抖音影片，只見她穿著藕紫色低胸小可愛大洩剛升級的G級上圍，問粉絲「影片甜度幾分？」，讓粉絲留言「你永遠性感美麗」、「漂亮」、「超乎想象，打不到分了」、「幾霸昏不能再多了」、「給青青一萬分」、「蛀牙啦」，網友似乎也很滿意她的影片。

近期Omicron攻陷全球，指揮中心也建議要追加接種第三劑，青青因工作關係也補足了3劑疫苗還在歐洲玩了一圈，返台後更晉升有房一族，還當起咖啡廳老闆娘，而網友也好奇她的財務來源，青青僅簡單的表示「學會投資理財、股票、房地產、設計等，讓我不僅遠離小人與是非，還能充分把流量和影響力化為力量異業結盟」。

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