本土疫情破雙位數！中央流行疫情指揮中心今（9日）公布國內新增11例本土個案，消息曝光後，PTT立刻湧入大批鄉民留言，不少人搖頭表示過年完蛋了，「快過年搞這齣」、「過年升三級好嗎」。

指揮中心表示，今日新增11例本土個案，包括染疫清潔員案17308的2名家人、2名桃機清潔員、1名北市防疫計程車司機、2名機場手推車人員、1名手推車人員的妻子，以及其妻子照護的家庭中也有3人確診。

消息曝光後，PTT立刻湧入大批網友留言回應，其中有不少人都搖頭表示過年完蛋了，「歷史不斷重演」、「似曾相識」、「感覺會爆到100例以上」、「美國入境不警示嗎」、「快過年搞這齣」、「過年升三級好嗎」。

也有鄉民認為，政府昨（8日）晚間不該不顧疫情跑造勢活動，紛紛留言痛批，「昨晚還興高采烈地在拚選舉」、「啊不就很愛跑選舉場，再跑啊」、「只會拚選舉」、「疫情嚴重了，結果政府只關心選舉，昨晚多少人群舉造勢，過年掰了」。